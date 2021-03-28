По данным правозащитников, в субботних акциях протеста в разных городах Беларуси были задержаны 245 человек. Об этом сообщает ПЦ «Вясна». Большинство задержанных — жители Минска. Кроме того, задержание протестующих прошли в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке, Барановичах. Как сообщалось, с утра 27 марта силовые структуры начали взимать в Минск спецтехнику, люди в форме без опознавательных знаков уничтожали бело-красно-белую символику, которая появилась накануне. 25 марта в Беларуси отмечали неофициальный праздник — День Свободы. В тот день в Минск также была взыскана специальная и военная техника, в том числе водометы. По сообщениям правозащитников, по всей стране были задержаны по меньшей мере 245 человек.

Ранее стало известно, что в Беларуси проходят акции против режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко. Сообщалось о задержании 14 человек, среди которых — журналисты.

Сегодня поступили сообщения, что улицы Минска с самого утра окружили колоннами военной техники и усилили омоновцами.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующего главу государства Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, который занимает этот пост с 1994 года. Акции не согласных с результатами граждан жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.

При этом вероятный победитель выборов президента Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что в настоящее время демонстранты потеряли улице.