Документы о страшных эксперименты над собаками, которые проводило ЦРУ в 1960-х годах, были рассекречены еще в 2018 году, а недавно появились изображения подопытных животных со встроенными электродами. Архивные фотографии размещены на сайте Dailymail. На фото видно, что на спинах собак прикреплены приемники-стимуляторы, а на голове находится шлем, под которым устройство введен хирургическим путем в череп. В рассекреченных документах говорится о трех подопытные собаки. Через стимулятор подавались разряды тока до 90 вольт. В отчетах есть информация о том, что после 2000 таких стимуляции, одна из собак умерла. Эксперименты проводились с целью контроля над поведением собак через стимуляцию. С помощью разрядов тока ученые воздействовали на центр вознаграждения или удовольствия в мозге, имитируя состояние, когда животное получает лакомство или похвалу. Достоверно неизвестно, использовались эти животные в военных миссиях. Документы подтверждают, что конкретной целью исследовательской программы было изучение целесообразности контроля за поведением собаки в открытом поле с помощью дистанционно стимулирующей электрической стимуляции мозга. ЦРУ сначала экспериментировали на крысах и обезьянах, а затем на собаках — в частности Бигль .В документах также говорится о том, что подобные опыты ставились и над заключенными людьми, для оценки потенциального использования ЛСД. В Америке десятилетиями пытались скрывать факт проведения экспериментов по «изменения поведения». И обнародовали секретные документы после того, как в стране вышел закон о свободе информации. Добавим, что в Одесской области фермера привлекут к ответственности за то, что держал коров на морозе. На мужчину составили административный протокол по ч. 2 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Он должен заплатить штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или отбыть административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья. А также человек должен в «кратчайшие сроки» исправить ситуацию.