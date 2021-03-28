Министр юстиции Украины Денис малюська решил привлечь внимание потенциальных покупателей в Ирпенский исправительный центр. Поэтому он нарисовал на стене тюрьмы граффити в стиле известного художника Бэнкси. Об этом малюська сообщил в своем Facebook. Отметим, что министр попытался воссоздать знаменитое граффити Бэнкси, которое тот написал недавно на стене знаменитой Редингского тюрьмы. Там отбывал срок писатель Оскар Уайльд. В 2019 году тюрьму пытались продать, но сделка так и не состоялась. «Я далеко не Бэнкси, рисовал последний раз в школе, но я попробую что-то подобное сделать и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу», — пояснил свою идею министр. Также малюська поделился видеороликом создания граффити и отметил, что тот, кто купит тюрьму за более 110 млн грн, кроме 8 гектаров земли, получит еще и бонус — «выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси». К слову, первые платные камеры повышенного комфорта в украинских следственных изоляторах появились в мае 2020 года. В частности п латная камера в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве, проживание в которой обойдется в 2 тыс. Грн в сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ. В Лукьяновском следственном изоляторе есть шесть VIP-камер (одна из них женская). Там стоят по четыре односпальные кровати, тогда как в бесплатных обычно приходится спать на двухъярусных. В платных «комнатах» есть кондиционер, микроволновая печь, плазменный телевизор, холодильник. Питание у жителей улучшенного формата также отличается. Дневная норма в них одинаковая, но есть возможность выбора. В начале января 2021 министр юстиции Денис малюська сообщил, что общий доход от использования платных камер в следственных изоляторах превысил 2 млн грн. В то же время, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращаться с иском в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить возможность снимать платную камеру в следственных изоляторах.