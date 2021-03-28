В американском городе Филадельфия неизвестный открыл стрельбу у спорт-бара. В результате были ранены семь человек. Об этом сообщает местное издание Philadelphia Inquirer. По информации полиции, ЧП произошло в пятницу в 20.00 по местному времени. В баре завязалась ссора и вскоре раздались выстрелы. Издание отмечает, что всех семерых лиц, пострадавших в результате стрельбы, отправлены в больницы, при этом состояние четверых оценивается как критическое. «Все раненые — мужчины. На месте инцидента правоохранители обнаружили 21 гильзу », — отмечает издание.

Напомним, на этой неделе в трех салонах в американской Атланте и пригороде произошли стрельбы, в результате которых погибли восемь человек. За несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Чероки -21-летнего Роберта Аарона Лонга с Вудстока. Впоследствии президент США Джо Байден вылетел в Атланту. Визит связан со стрельбой в спа-салонах, в результате которой погибли восемь человек.