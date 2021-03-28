В районе Северного Ванкувера (Канада) мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. В результате случайной серии ножевых ранений погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Об этом пишет Global News. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу. В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку. Свидетели рассказали, что подозреваемый начал нападать на людей в библиотеке, прежде чем выйти на улицу.

Multiple stabbings in BC. Here's the alleged suspect being taken down by RCMP in North Vancouver. One women reported to be dead and six other injured. pic.twitter.com/uZJVG0CftZ — Oxomiya Jiyori (@SouleFacts) March 28, 2021

Breaking: At least 6 people injured after a mass stabbing at Lynn Valley Library in North Vancouver, Canada. A suspect is in custody. pic.twitter.com/bMTjzNArqH — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 27, 2021

«Я была в комнате библиотечного сообщества, и сразу же за дверью мы слышим крики, и все остановились и уставились, все начали выбегать через боковую дверь», — сказала Мэри Крейвер, которая в то время присутствовала на книжной распродажи.