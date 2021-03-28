Когда в поведении ребенка-подростка появляются изменения, она становится более замкнутой и отдаленной, родителям следует не паниковать, но больше узнать о признаках склонности к суициду. Об этом в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что в некоторых случаях человек может переживать столь сильную боль, что не видит другого выхода, и тогда суицид становится попыткой избежать страданий, которые стали невыносимыми. Итак, обеспокоиться стоит, если:

ваш ребенок начинает поднимать темы смерти и суицида, говорит о том, что скоро ее не будет рядом, начинает раздавать свои вещи друзьям и близким, завершает начатые дела и не начинает новые;

ребенок закрывается в себе, уединяется, удаляется от родителей и друзей, проводит все больше и больше времени наедине с собой. Вы видите, что ребенок переживает стресс и имеет тревожность;

вы замечаете, что у ребенка меняются пищевые привычки, она начинает меньше или больше спать, отказывается от привычных и любимых занятий, прекращает посещать обучения, игнорирует встречи с друзьями и семьей;

у ребенка появляется план суицида. Если человек угрожает совершить суицид, говорит о стремлении умереть, начинает искать инструменты для реализации запланированного (оружие, таблетки и т.д.), важно действовать быстро.

Если родители заподозрили у ребенка склонность к суициду, в Минздраве советуют создать безопасное пространство и сразу начать разговор. «Даже одна минута, которую вы посвятите разговоре, может спасти ее жизнь», — отметили в ведомстве. Напомним, что в последнее время по столице прокатилась волна самоубийств. С начала 2021 в Киеве уже было зафиксировано более 25 попыток детских самоубийств, превышает этот печальный показатель прошлых лет в несколько раз. В начале марта в Украине было зафиксировано 25 случаев самоубийств. Так, на Закарпатье повесился 13-летняя девочка. Также подобная трагедия произошла в Одессе. Юноша выпрыгнул с 15-го этажа жилого дома.