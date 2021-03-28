Погода в Украине 28 марта, в воскресенье, будет такой же теплой, но местами пройдут осадки. Столбики термометров достигнут днем отметок около +10 … + 15 градусов. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр. При этом на западе, севере и в некоторых южных регионах ожидаются дожди. «Сегодня везде будет тепло, +10 … + 15 градусов. Но холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры в западную часть Украины, до + 6 … + 9 градусов. Дожди пройдут на Западе, Севере, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории преимущественно сухо », — сообщила Диденко в Facebook. Также Диденко спрогнозировала погоду для жителей столицы. По ее данным, в Киеве в вечернее время будут возможны осадки. «28 марта в столице до +13 градусов, тепло) В начале недели немного похолодает, но ненадолго))», — добавила эксперт. В Украинском гидрометцентре отмечают, что осадки сконцентрируются преимущественно в западных, северных и центральных регионах. Там же ожидаются и минимальные показатели тепла — от +7 до +11 градусов.

При этом уровень тепла в среднем по стране будет доходить до +10 … + 12 градусов. До +15 градусов ожидается на юге Украины. Ночью термометры не опустятся ниже +2 … + 4 градусов. Однако незначительные заморозки ожидаются на востоке с минимальными показателями до -1 градуса в темное время суток.