Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», по позициям наших воинов в пригороде Шумел оккупанты применили запрещены минского договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье и поселка Славное — из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия. К тому же неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлено средствами РЭБ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксировано три обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковка и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет. Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня в субботу, 27 марта.