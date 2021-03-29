30 марта по народному календарю — Алексей Теплый. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Алексей (человек Божий) жил в конце 4 — начале 5 века. По житию, Алексей родился в знатной римской семье; его родители были благочестивыми христианами, помогали бедным и нуждающимся. В ночь после свадьбы Алексей покинул дом и молодую жену и отплыл на восток, постепенно добравшись до города Эдессы на территории нынешней Турции. В течение 17 лет он жил милостыней, все ночи проводил в молитве, а слухи о его святости широко распространились. Смущенный всенародной уважением, Алексей бежал из Эдессы и снова попал в Рим. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Так прошло еще 17 лет, пока Алексей не умер. Только тогда и родители, и все горожане узнали о его подвижничество.

Приметы 30 марта

На Алексея тепло — год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

Напомним, 27 марта отмечался Всемирный день театра, а по народному календарю день Бенедикта.