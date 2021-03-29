Задержан еще один подозреваемый по делу ЧВК Семенченко — частной военной компании бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, им оказался бывший командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский (позывной «Гал»), передает РБК.

Печерский районный суд города Киева на данный момент избирает Виногродскому меру пресечения.

«Пока идет заседание, решение еще не принято», — уточнил собеседник издания.

Анатолий Виногродский — военный моряк, в 2014 году ушел в ряды добровольческого батальона «Донбасс», первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска.

С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии «Донбасс».

А в 2017 году экс-бойцов «Донбасса», включая и Вингородского, задерживали за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий.

Как мы уже рассказывали ранее, на первом этапе расследования было объявлено шесть подозрений основным фигурантам дела, которые «фактически возглавляли различные направления этой ЧВК».