Мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации «референдума ДНР», победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области.

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные обработки 100% протоколов. Кандидату от партии «Порядок» отдали свои голоса 19 949 избирателей (65,46%).

Второе место на довыборах в Раду в Донецкой области занял Валентин Рыбин («Партия Шария») – 3963 голоса (13%).

Юлия Кузьменко от партии «Европейская солидарность» (детский хирург, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета) получила только 2039 голосов (6,69%).

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский был бы снова избран президентом, если бы выборы в стране состоялись в марте 2021 года — действующий глава государства получил бы 22,5% голосов. При этом если сравнивать с февралем, то его рейтинг немного просел — тогда его поддерживали 23,1% украинцев.

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в конце февраля 2021 года, то 5%-ный барьер смогли бы преодолеть четыре парламентские партии.