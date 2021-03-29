Власть будет вынуждена повышать пенсионный возраст или налоги, если не удастся внедрить пенсионную реформу в Украине.

Такое мнение озвучила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК.

«Альтернативы нет, нужно объединяться, продумывать каждый шаг и принимать закон», — сказала она.

Она объяснила критическую необходимость внедрения пенсионной реформы демографической ситуацией.

«Почему мы так говорим? Потому что видим демографию, видим, что продолжительность жизни людей растет, рождаемость снижается, солидарная пенсионная система неустойчива — ведь минимальный страховой взнос (1130 гривен) покрывает лишь на 63 процента минимальную пенсионную выплату, а около 30 процентов экономически активного населения вообще не принимает участия в страховании», — утверждает министр.«Или накопительная система, или увеличение пенсионного возраста, чтобы уменьшать соотношение пенсионеров по отношению к работающим, или увеличивать ЕСВ, или не повышать пенсии».

Как мы уже рассказывали ранее, в апреле украинцев ждет ряд нововведений: электронные рецепты, электронная прописка. Также чиновники обещают повысить пенсии, ввести новый пенсионный возраст и требования к стажу.

Также стало известно, что в Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОП) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 769 гривен.