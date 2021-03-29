Погода 30 марта, на большей территории Украины ожидается переменно облачной и без осадков. На Западе страны ожидается облачная погода.

А на востоке, северо-востоке и юге страны возможны небольшие осадки, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Ночью 30 марта температура воздуха в восточных областях и в Сумской области опустится до 2 градусов мороза. На остальной территории Украины — от 0 до 5 градусов выше ноля.

Днем во вторник воздух прогреется до 6-12 градусов тепла.

В Киеве завтра будет переменно облачно без осадков. Ночью 3-5 градусов, а днем до 11 выше ноля.

Как мы уже рассказывали ранее, первая неделя апреля, согласно прогнозу, будет более-менее прохладной. Днем температура воздуха будет подниматься до 13-15 градусов, а к 9-10 апреля продвинется еще где-то до 16-17 градусов. Затем снова будет похолодание и дневная температура опустится до 8-10 градусов.