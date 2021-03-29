Правительство Канады ввело санкции в отношении Российской Федерации за оккупацию Крыма.

Детали обнародовало Министерство иностранных дел Канады. Так, санкции были введены против двух физических лиц и четырех предприятий.

«Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым», — заявили канадские чиновники.

В санкционный список попали:

Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

Глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин;

ОАО «Ленпромтранспроект»;

ФГУП «Крымская железная дорога»;

«Крымская первая страховая компания»;

ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении ряда новых санкций в отношении граждан РФ и российских компаний.

А тем временем, Украина принимали никаких мер в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, по примеру США, которые ввели санкции, поскольку Киев не получал от американцев никаких запросов или документов.