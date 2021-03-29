В Украине зафиксировано 8 346 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
Вчера были госпитализированы — 3129 человек, выписаны из больниц — 1647 , умерли — 178.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1652409 человек;
выздоровели — 1303500 человек;
летальных случаев — 32 132;
проведено ПЦР-тестов — 8007427.
Украину в ближайшие несколько недель ожидает пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.
Каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе старше 70 лет, умирает от болезни. В то же время, самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет — болезни сердца и онкология.