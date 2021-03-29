В Российской Федерации заявили, что ухудшение ситуации на оккупированном Донбассе связано с «провокациями Киева».
Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс в понедельник, 29 марта.
«Конечно, эскалация напряженности и провокационные действия как раз приводят к таким трагедиям, а главное, что это чревато срывом всей ситуации в совсем нежелательный и чрезвычайно опасный сценарий», — утверждает российский политик.
По его словам, эта тенденция якобы наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев.
«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности, мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил», — заявил Песков.
Как мы уже рассказывали ранее, 26 марта пророссийские террористы устроили минометный обстрел на Донбассе, в результате которого погибли четыре воина Вооруженных сил Украины, а еще двое получили ранения.
Тем временем, мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации «референдума ДНР», победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области.