Ученые назвали причину, по которой британский штамм COVID-19 поражает человека мгновенно и инфицирует намного эффективнее.

Они считают, что все дело в «специфичности» вируса, передает ТСН.

Так, мутировавший вариант COVID-19 научился инфицировать человека в несколько раз эффективнее. Раньше так называемая «вирусная нагрузка» была угрожающей для организма в тесной компании из десяти человек, то новому штамму достаточно даже трех зараженных, которые дышат рядом: в уличной очереди, в скоплении людей на остановке, или даже при входе в магазин, когда маску все извлекают из карманов.

Однако, сейчас изменилась только заразность инфекции и скорость клинических проявлений — а вот более тяжелого течения болезни или увеличения смертности новый штамм не вызывает, отмечают британские ученые.

А врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук отмечает, что рост количества больных и более тяжелое течение инфекции, связано с новым штаммом.

«Но увеличение абсолютного числа заболевших приводит к тому, что, возможно, и процент тяжелых пациентов от общего числа не изменился, но если заболело больше людей, то больше будет и тяжелых. Мы видим абсолютный прирост среди тяжелых пациентов. Новый штамм действительно агрессивный, он быстрее проникает сквозь наши биологические барьеры ,и развивается значительно стремительнее. Агрессивность штамма будет определяться условно. Если для предварительного штамма нужно было сто вирусных частиц, чтобы попасть в организм и вызвать заболевания, то сейчас нужно 5 вирусных частиц», — поясняет медик.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцинация от коронавируса в частных клиниках начнется в этом году. А пока что украинцы, очередь которых еще не подошла, могут вакцинироваться остатками доз препарата.

Тем временем, британские ученые говорят, что 7 из 10 человек, которых госпитализированных с COVID-19, полностью не выздоровели даже спустя пять месяцев после выписки.