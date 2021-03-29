Пожар и взрыв произошли на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в городе Балонган (Индонезия), пострадали 28 человек.

Подробности чрезвычайного происшествия, которое произошло 29 марта сообщает портал kumparan.

Известно, что пять человек получили серьезные ранения. На данный момент более 700 жителей перемещены в пункты временного содержания.

Отметим, взрыв был слышен на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров.

Власти не исключают, что причиной ЧП на заводе мог стать удар молнии, перед этим в районе завода начался сильный дождь.

