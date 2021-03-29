В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 марта — во многих областях сегодня пройдут дожди.

Осадки ожидаются в центре, на севере, на юге и востоке (кроме Харьковской области).

Температура воздуха ожидается на уровне 9-11 градусов тепла.

Синоптик Леонид Горбань говорит, что погода в Украине резко изменится в сторону потепления 29 марта. Несмотря на то, что последние дни марта местами омрачит дождь, воздух прогреется до 13 градусов.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.