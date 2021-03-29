Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в апреле погода в Украине будет очень переменчивой, но серьезного тепла ждать не стоит.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «КП в Украине».

По словам синоптика, в конце марта месяца «плюс» будет идти «со скрипом».

«В апреле начнется борьба тепла и холода. Погода будет очень переменчивой, но серьезного тепла ждать в апреле не стоит», — отметил Деркач.

Он уточнил, что май принесет осадки разной интенсивности, которые будут поливать землю почти 20 дней. Но летней погоды не стоит ждать даже в конце весны и в июне, который продолжит дождливую традицию мая.

Напомним, ранее украинский синоптик Леонид Горбань заявил НАРОДНОЙ ПРАВДЕ, что в Украине ожидается еще одна волна похолодания 29-30 марта, а весеннее тепло придет после 7 апреля.