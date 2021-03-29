Поезд «Интерсити» мог сойти с рельсов неподалеку от Запорожья из-за проблем с рельсами.

В связи с этим машинисту пришлось делать экстренную остановку состава, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

Подробности аварии расскащзал глава филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, передает «Украина 24».

«Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с путями, но это все будет на месте комиссия изучать во всех деталях. Машинист сразу среагировал и это один из факторов, который позволил обойтись без жертв», — сказал Перцовский.

Напомним, 20 марта у Запорожья поезд «Интерсити» Киев-Запорожье сошел с рельсов. Как сообщается, с рельсов сошли шесть из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров.

А также, в Польше произошло очередное смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами. На этот раз трагедия произошла на территории Подкарпатского воеводства. Погиб один человек, четверо пострадали.