До середины апреля в Украине ситуация с COVID-19 может обостриться еще больше. Минздрав ожидает увеличение больных с коронавирусом, в течении следующих двух недель.

Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает «Украине 24» в понедельник, 29 марта.

Он уверен, что в Украине минимум до 15 апреля будет длиться обострение эпидемиологической ситуации.

«Мы прогнозируем рост количества больных в течении двух недель минимум. То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации», — подчеркнул Степанов.

https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk

Напомним, в Украине за сутки 8 346 человек заразились COVID-19, а общее число случаев по состоянию на утро 29 марта, возросло до 1 652 409.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ивано-Франковской области начинают поэтапно ослаблять карантин.

А в Киеве могут еще больше ужесточить карантинные ограничения в связи с критической ситуации с COVID-19. Максимальные меры включают в себя остановку транспорта и закрытие детских садов.