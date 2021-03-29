1 апреля порадует украинцев настоящим весенним теплом, но последние дни марта, хоть и будут уже не морозными, но местами еще ожидаются дожди.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 30-го марта погоду Украины будет определять антициклон Nikole, который будет вытеснять влажный одесский циклон дальше в воды Черного моря. Завтра осадков не предвидится, разве что на западе местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны в Одесской области и Крыму. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха во вторник низкой ожидается на западе и востоке (6-10 градусов), на остальной территории будет теплее 10-14 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях даже возможны заморозки.

В Киеве вторник будет теплым: 10-12 градусов. Осадков не прогнозируется.

Синоптик также говорит, что существенное потепление ожидается 1 апреля — до 16-18 градусов тепла. Однако ближе к выходным воздух посвежеет и вернуться дожди.

Синоптик Леонид Горбань говорит, что погода в Украине резко изменится в сторону потепления 29 марта. Несмотря на то, что последние дни марта местами омрачит дождь, воздух прогреется до 13 градусов.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.