Президент России Владимир Путин подшучивает над Украиной, заявляя, что не планирует разговор с Владимиром Зеленским.

Такое мнение озвучил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, передает Украина 24.

«То, что делает Кремль — это троллинг. То, что мы в эту историю не заходим и троллингу не поддаемся — это очень правильно. Нам говорят, будто разговор может быть, а может и не быть. А вторая часть троллинга — то, что Путин пытается манипулировать разговором с Меркель и Макроном, и это совершенно обычная история в «нормандском» формате. Кто-то, по-моему, должен это в Офисе президента прокомментировать. На самом деле Путин уже торгуется с новой американской администрацией, и хочет создать вид, что можно говорить за нашей спиной или через нашу голову. Так ему удобнее — есть что продавать», — уверен Климкин.

Украина должна в ответ на заявления Путина сказать, что это нормально, что в «нормандском» формате бывают и отдельные разговоры на троих, и это эффективнее, считает экс-министр.

«Потому что мы же не будем при Путине обсуждать то, что можем между собой. Надо не молчать и не позволять Путину нас троллить», — поясняет Климкин.

Напомним, после очередного обострения на Донбассе в ОП сообщили, что Зеленский проводит «интенсивные консультации с руководством стран «нормандского формата» относительно грубого нарушения режима прекращения огня».

А в Кремле в ответ заявили, что Путин не намерен разговаривать с Зеленским.

Как мы уже рассказывали ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.

А также, продолжение диалога между Украиной и Российской Федерацией может повлечь за собой потерю государственного суверенитета.