В Украине начались коллективные переговоры по установлению размера минимальной заработной платы на 2022 год. Согласно прогнозным расчетам размер прожиточного минимума в 2022-м составит 5835 грн, отмечают в Минсоцполитики.

На сегодняшний день, месячная минимальная зарплата составляет 6000 грн.

Подробности обнародовала пресс-служба Федерации профсоюзов Украины.

В настоящее время согласно предварительным прогнозным макроэкономическим показателям, предоставленным Минэкономики, осуществляется расчет минимальной заработной платы на 2022 год на уровне 6500 грн и 6700 грн.

Признавая необходимость повышения уровня зарплаты ради сохранения квалифицированных кадров, в то же время представители стороны работодателей настаивали на установлении в 2022-м минимальной зарплаты на уровне 6500 грн.

Так, расчеты показали, что размер минимальной зарплаты на 2022 год должен составлять 8403 грн.

Однако, в связи со сложной экономической ситуацией в стране и прогнозные показатели по среднемесячной заработной плате (13632 грн в 2021 году, 15414 грн в 2022 году) и индекса потребительских цен, альтернативным вариантом предлагается установить минимальную заработную плату с 1 января 2022 года на уровне 6900 грн с ее повышением на конец года как минимум до 7700 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, среднемесячная заработная плата штатных работников в 2020 году оказалась в 159 раз выше, чем в 1995 году (73 гривны) и составляет 11591 гривну.

А Сергей Шкарлет пообещал повысить зарплаты учителям. Он заявил, что до конца этого года должностные оклады работников образования вырастут еще на 9%.