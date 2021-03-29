В Украине будет еще несколько локдаунов, и ближайший из них будет объявлен с недели на неделю.

Своим прогнозом поделился иммунолог Вадим Аристов, сообщает «Украина 24».

«С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун — все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче», — считает Аристов.

Однако, он добавил, что к осени в Украине ожидается новый всплеск заболеваемости, который спровоцирует введение еще одного локдауна:

«Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится».

Как сообщалось ранее, Украину в ближайшие несколько недель ожидает пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

Каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе старше 70 лет, умирает от болезни. В то же время, самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет — болезни сердца и онкология.