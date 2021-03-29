Депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга в разгар вспышки COVID-19 по всей стране, устроил закрытую вечеринку для своих.

Подробности сообщает Мост.

Видео вчера в Instagram активно публиковали участники мероприятия. Именно они назвали мероприятие «закрытой вечеринкой» в честь Дня театра. На закрытой вечеринке присутствовали руководители города и области, депутаты и бизнесмены.

Так, среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

Отметим, гости вечеринки игнорировали карантинные ограничения: не соблюдали дистанцию, были без масок.

https://www.youtube.com/watch?v=aakiIYY6bYw

https://www.youtube.com/watch?v=lQXRI_POYcY&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=bXXp3YblV60

Министерство здравоохранения обновило список «красных» зон карантина. По состоянию на 29 марта, в нем находятся 11 регионов.

Украину в ближайшие несколько недель ожидает пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.