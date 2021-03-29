В Ивано-Франковской области начинают поэтапно ослаблять карантин.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, 29 марта открываются детские сады, а если эпидемическая ситуация улучшится, с 5 апреля возобновят обучение в школах ученики первых-четвертых классов.

«Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокие показатели заболеваемости», — добавил он.

Депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга в разгар вспышки COVID-19 по всей стране, устроил закрытую вечеринку для своих.

Министерство здравоохранения обновило список «красных» зон карантина. По состоянию на 29 марта, в нем находятся 11 регионов.