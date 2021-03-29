Севастопольский городской суд оккупированного Крыма приговорил к 12 годам колонии 66-летнюю Галину Довгополую. Пенсионерку признали виновной в госизмене, российские силовики заявили, что она работала на разведку Министерства обороны.

Об этом сообщает ТАСС.

Решение еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано. Известно, что женщину считают виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (Государственная измена). Суд назначил ей 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Во время слушаний в суде заявили, что Довгополая собирала для Украины разведывательные данные о Черноморском флоте России.

Как сообщалось ранее, «власть» оккупированного Крыма намерена «засудить» Украину за водную «блокаду» полуострова. Как заявляют местные «политики», они намерены арестовывать все, что будет проходить, пролетать и проезжать мимо Крыма.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и гражданам Украины. Такие участки якобы принудительно продадут российским гражданам.