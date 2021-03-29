В понедельник, 15 марта, начался Великий пост, который продлится до Пасхи — 2 мая. О том, что главное для верующего во время поста и кому церковь позволяет не держать пост, рассказал помощник митрополита Православной церкви Украины Епифания, священник храма Теплой Софии Иван Сидор, который еще известен Украинской как звонарь Майдана.

Об этом он рассказал в интервью Народная правда.

По словам священника, во время соблюдения поста ограничения в рационе, касающиеся употребления мяса или молока, являются правилами поста, но не они являются определяющими для верующих, главное — сделать усилие над своей волей для того, чтобы стать лучшим и встретить Пасху.

«Люди, которые держат пост, могут подтвердить — после этого и праздник ощущается по-другому. Даже предчувствие того, что после прихода праздника ты съешь яйцо, особенно для тела. Кроме того, такой человек больше уважает себя самого за то, что смогла 47 дней в чем-то себя ограничить. Это значит, что она не является страстной, а если даже и есть, то она может этими страстями управлять. Ведь неделю-две не поест мяса достаточно сложно, впоследствии возникает соблазн где тихонько его с » есть «, — пояснил священник.

Также Иван Сидор рассказал, что есть случаи, когда церковь позволяет не держать пост.

«Прежде всего человек должен сохранять трезвость ума. Если ты видишь, что не можешь сдержаться, раздражаешься, и вокруг тебя страдает вся семья, то лучше съешь мясо, только оставь в покое семье. Ведь цель поста — не навредить, а наоборот, помочь. Другой вопрос — это больные люди, которым нужно есть молочные продукты и мясо, чтобы укреплять организм. Церковь благословляет их и позволяет не поститься, чтобы не навредить организму, потому что пост должен быть только в пользу » , — пояснил священник.Полный текст интервью помощника митрополита Православной церкви Украины Епифания, священника храма Теплой Софии Ивана Сидора Народная правда читайте здесь: Главное — не еда: священник о том, что нельзя делать в Великий пост и надо знать.