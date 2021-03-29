В Российском центре науки и культуры в Киеве на одном из своих мероприятий назвали Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». В ответ на это в МИД Украины заговорили о посягательстве страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

9 марта в Российском центре науки и культуры в Киеве провели мероприятие «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко».

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г.Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря — непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России — не может вызывать никаких сомнений», – заявили в ответ в украинском МИДе.

Отметим, Российский центр науки и культуры в Киеве — это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что Россия расширит агрессию, ведь не рассматривает Украину как отдельное государство.