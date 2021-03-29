Коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку от летучих мышей через посредника (другое животное).

Об этом говорится в исследовании китайских ученых и экспертов Всемирной организации здравоохранения, передает Associated Press. Издание получило отчет от дипломата из Женевы.

Всего ученые озвучили 4 версии возникновения SARS-CoV-2, среди них — передача вируса летучих мышей к человеку через промежуточное животное (ящеры, кошки или норки). Прямая передача вируса от летучих мышей к человеку была исключена. Ближайший родственник вируса, который способен вызвать COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые переносят коронавирус, но «эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

Также распространение через пищевые продукты «холодовой цепи» специалисты назвали возможным, но маловероятным.

Британские ученые говорят, что 7 из 10 человек, которых госпитализированных с COVID-19, полностью не выздоровели даже спустя пять месяцев после выписки.

Как сообщалось ранее, Украину в ближайшие несколько недель ожидает пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

