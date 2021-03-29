Украинский актер и стрнгмен Василий Вирастюк от «Слуги народа» предварительно лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине. Голосование на этом участке прошло 28 марта.

На момент обработки 41,88% протоколов, за него отдали свой голос 6516 избирателей (34,05%), сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте идет кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, который получил 5403 голоса (28,24%).

На третьем месте – самовыдвиженец Александр Шевченко, у него 5262 голоса, что составляет 27,50%.

Далее идет Юрий Голиней от «Всеукраинского объединения «Платформа громад» – 1156 голосов (6,04%). Остальные кандидаты набрали 3% и меньше голосов пришедших на избирательные участки.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации «референдума ДНР», победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области.

Также напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения «агенту НАБУ» Евгению Шевченко, которого вместе с бывшим народным депутатом Семеном Семенченко подозревают в создания незаконного вооруженного формирования.