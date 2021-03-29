Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение COVID-паспортов.

Соответствующее заявление он сделал на селекторном совещании, сообщает сайт президента.

По словам Зеленского, паспорта вакцинации сейчас разрабатывают в странах ЕС, а также США и Израиле.

«Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19″, — отметил он.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.

Как сообщалось ранее, в даркнете продают поддельные сертификаты о вакцинации, вакцины от коронавируса, а также поддельные отрицательные тесты на COVID-19. Цены варьируются от 500 до 750 долларов за дозы вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson.

В Украине уже массово продают фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус. Липовые документы можно приобрести по цене от 900 до 1500 грн. В Европе украинским справкам не доверяют, детально проверяя.