31 марта — отмечается память святителя Кирилла, а также День бэкапа. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Кирилл — Дери полоз

В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который жил в 4 веке. Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега.

Приметы 31 марта

На Трофима-Евкарпий спереди и сзади — зима.

Прилетит кулик из-за моря, принесет весну с загорье.

Снег долго лежит кучами — скоту легкий год (будет много корма).

Снег шершавый (подтаявший) — к урожаю, гладкая — к неурожаю.

Если ворона высоко вьет гнездо — возможно половодье.

Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флэш-карте, CD-дисках и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе. Напомним, 30 марта по народному календарю был Алексей Теплый .