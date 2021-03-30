Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она называется Vaxzevria.

Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.

Как сообщалось ранее, в Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac. CoronaVac является инактивированной цельноклеточной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Инактивированную вакцину получают из убитого вируса, который полностью обезвреживается, но сохраняет все свои имуногенные свойства. Так, в цельноклеточных (или цельновирионных) вакцинах вирусы либо замораживают, либо обрабатывают химическими веществами.

Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса. Он называется ButanVac. Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае планируется начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.