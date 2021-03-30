Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для контрпропаганды против Российской Федерации.

Такое мнение озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Он считает, что русский язык живет и развивается в мире его носителей, включая Украину.

«Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, — мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды», — утверждает Аваков.

Министр напомнил, что на русском языке говорят и понимают его около 300 млн человек в мире.

«Из них только половина живет в РФ. Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке», — резюмировал политик.

Министр также выступил за создание русскоязычного украинского канала, который будет вещать на международную аудиторию.

Как мы уже рассказывали ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.

Тем временем, в центре Луцка подростки избили мужчину, который попросил их выключить русский рэп.