Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение ввести санкции против 4 российских компаний и одного физического лица.

Как говорится на сайте ведомства, ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части крымского моста.

Глава министерства Мариз Пейн отметила, что санкции скоординированы с Канадой, которая днем ранее также ввела санкции против двух граждан и четырех компаний из России:

Против каких именно компаний ввели санкции, неизвестно.

Ранее сообщалось, что под санкции Канады попали:

Генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

Глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин;

ОАО «Ленпромтранспроект»;

ФГУП «Крымская железная дорога»;

«Крымская первая страховая компания»;

ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. Так, отныне запрещена деятельность медиа-холдинга «Россия сегодня». Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания: «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру».