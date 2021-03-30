Так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о «частной военной компании», к созданию которой якобы причастен экс-нардеп Семен Семенченко. За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Как передает РБК, об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Залог за так называемого «агента НАБУ» внесли еще в понедельник, 29 марта.

«Да, залог внесли вчера. Шевченко покинул СИЗО», — сообщает источник.

Напомним, 26 марта, Печерский районный суд города Киева отправил Шевченко под стражу с правом внесения 5 млн гривен залога. Так называемого «агента НАБУ» взяли под стражу по делу о создании и деятельности частной военной компании.

Вместе с Шевченко в деле фигурирует экс-нардеп Семен Семенченко. Шевченко и Семенченко правоохранители считают основателями этой «частной армии».

Как мы уже рассказывали ранее, частную военную компанию Семена Семенченко «слил» правоохранителям один из ее бывших участников.