В апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 2 мая. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода, показывает прогноз погоды.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, первая неделя месяца будет солнечной, но прохладной, пишет «Сегодня«, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Потом украинцев ждут обильные дожди, которые нужны для посевов после бесснежной зимы и сухого марта. Осадки с перерывами будут идти до самой Пасхи.

Среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах +5…+11°. По словам синоптика, потепление ожидается в третьей декаде апреля, днем можно будет даже загорать на даче при температуре +20…+22°.

Также синоптик предупредил о небольшом периоде скудных дождей с 28 по 30 апреля. Дальше, по его словам, наступит майская сушь.

«Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура +28…+32°. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю», – отметил Горбань.

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

Известно, что по прогнозам синоптиков, в 2021 году весна ожидаетс я с нетипичной для этого времени года погодой : в марте в Украине ожидается зимняя погода, в апреле синоптики прогнозируют заморозки, а в мае придет летняя жара.

Также ранее синоптик дал прогноз на лето в Украине.