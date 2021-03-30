Президент Литвы Гитанас Науседа повторил слова американского лидера Джо Байдена о том, что глава РФ Владимир Путин является «убийцей».
Соответствующее заявление глава Литвы сделал, отвечая на вопрос журналиста Baltic News Service.
Науседа объяснил, что считает так из-за развязанной Россией войны против Украины.
«К сожалению, да, я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права нации на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей», – сказал президент Литвы.
Напомним, во время одного из телеинтервью президент США Джо Байден заявил, что считает Путина «убийцей». Также президент США обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.
Как мы уже рассказывали ранее, Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции по поводу обнуления президентских сроков, что даст право Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента.
А Павел Климкин назвал причину, по которой Путин отказывается от общения с Зеленским.