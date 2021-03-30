В Украине возобновляют компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам, пострадавшим от карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.

Так, народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №5300. «За» проголосовали 312 нардепов.

Из госбюджета будет выделено по 8 тысяч гривен на человека, а дополнительные деньги могут быть выплачены по решению местных властей.

Кто может получить помощь

Компенсация положена ФОПам и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабмином. В 2020 году в этот список попали общепит, торговля непродовольственными товарами, сфера развлечений с определенными кодами ВЭД.

Выплаты стартуют через 10 дней после подписания президентом и вступления закона в силу. Таким образом, ФОПы и наемные работники смогут получить деньги с середины апреля.

Для подачи заявления установлен срок в 30 дней после начала усиленного карантина (попадания региона в «красную» зону). Программа помощи рассчитана на весь 2021 год, и если область попадет в «красную» зону позже, то выплаты начнутся с этого момента.

Как получить карантинные выплаты

Заявки нужно будет подавать через «Дію». Система автоматически будет отсеивать тех, кто не проходит по основному критерию для получения денег — коду деятельности ФОПа или предприятия наемного работника. После прохождения процедуры средства поступят на счет ФОПа или на банковский счет наемного работника.

Кто не получит помощь в 8 тысяч гривен

Могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале — апреле 2021;

первого квартала 2021, если карантин усилили в мае — июле 2021;

второго квартала 2021, если карантин усилили в августе — октябре 2021;

третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре — декабре 2021 года.

Также могут отказать наемным работникам:

работающим у предпринимателя, вид деятельности которого не входит в перечень;

работающим у предпринимателя по совместительству;

средняя заплата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. Для ее исчисления учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего обращению за помощью.

Также, ФОПы, которые являются застрахованными лицами, не могут претендовать на получение выплаты:

госрегистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;

которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;

основной вид экономической деятельности которых не входит в перечень;

которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;

предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в регионе усиливают карантин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин во Львове ужесточают из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций в городе.

В то же время, карантин в Европе продолжают усиливать, несмотря на активную вакцинацию. Дело в том, что в ЕС в конце февраля вспыхнула новая волна COVID-19, которая стала уже третьей с начала пандемии.