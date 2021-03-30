Карантин в Европе продолжают усиливать, несмотря на активную вакцинацию. Дело в том, что в Европейском Союзе в конце февраля вспыхнула новая волна COVID-19, которая стала уже третьей с начала пандемии.

Ограничения во многих государствах ужесточили настолько, что украинцам и представить сложно, говорится в материале «Обозревателя».

К примеру, в отдельных регионах Австрии решились на круглосуточное ограничение выхода из дома, также думают не пускать клиентов в продуктовые супермаркеты без отрицательного теста на COVID-19 (тест в Австрии можно сделать абсолютно бесплатно в любом из пунктов тестирования).

В Чехии, которая лидирует по смертности от коронавируса в расчете на 100 тысяч населения, ввели запрет покидать территорию округа без очень уважительной причины. А работников промышленных предприятий решили бесплатно тестировать на COVID-19 каждую неделю.

В Германии канцлер Ангела Меркель намекает на мегалокдаун. Сейчас в Берлине, например, в общественных местах теперь требуют носить маски с более высокой степенью защиты типа FFP2. Гражданам страны могут запретить отдыхать на популярных курортах вне государства. Ученые из Института Роберта Коха предупредили, что без усиления карантина ежесуточно коронавирусом будут заражатьcя по 100 тысяч немцев.

Как рассказал журналист Александр Морозов, который живет в Праге, ситуация в стране очень тяжелая. Население устало от шестимесячного локдауна, но в обществе есть понимание того, что пока что «открываться» нельзя:

«А тут еще и пасхальные каникулы. Все хотели бы поехать хотя бы на свои дачи 4 апреля, однако и это невозможно. Снять ограничения на передвижение и открыть детские сады правительство предлагает с 11 апреля – это будет первым шагом в поэтапном ослаблении. За год в Чехии умирает 90-95 тысяч человек, а тут еще плюс 25 тысяч от коронавируса. Чехи считают, что это много. В больницах под COVID-19 оборудовано 6,5 тысяч мест. Выход за эту цифру создает катастрофическую ситуацию. Офисы закрыты, все «на удаленке». На промышленных предприятиях установлен режим тестирования рабочих».

Украинка Мария Рыбак, которая проживает в коммуне Сье на юго-востоке Франции, подтвердила значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в государстве:

«Из-за британского штамма ежесуточно фиксируют более 30 000 больных. В реанимации критическая наполненность. Поэтому в 16 департаментах усилили карантин. Закрываются все магазины, кроме магазинов первой необходимости».

В регионах с усиленным карантином людям запрещено отходить от своего жилища дальше чем на 10 км. При этом чтобы погулять на свежем воздухе, нужно иметь при себе специальное разрешение на передвижение.

«В других регионах, которые не подпадают под зону усиленного карантина, все не так строго. На улице можно без масок, только в помещениях. Штраф за отсутствие маски – 135 евро. В Париже более строго: могут оштрафовать, даже если снял ее с носа», – говорит Мария.

Студент Никита, который живет в Брюсселе (Бельгия), отмечает, что местная полиция следит за соблюдением карантина, за нарушение которого предусмотрены большие штрафы. В стране даже в супермаркеты ходят по очереди, а в непродовольственные магазины лишь в порядке онлайн-записи:

«Например, [выписали штраф] 1 200 евро владельцу бара за то, что налил клиенту пива. Другому бармену за это дали 3 месяца тюрьмы. Но в студенческих общежитиях в последнее время бывают гулянки. Если поймают – 750 евро штрафа. За границу – только по специальным разрешениям. Прививки делают, но очень медленно. Я только 15 марта получил брошюру о вакцинации и только в июне буду знать о дате. Думаю, не раньше осени».

Одновременно с этим главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что украинская система здравоохранения выдержит свыше 24 тысяч новых заражений коронавирусом в сутки, локдаун не нужен.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до середины апреля в Украине ситуация с COVID-19 может обостриться еще больше. Минздрав ожидает увеличение больных с коронавирусом, в течении следующих двух недель.