В Одессе в этом году отменили «Юморину», которая ежегодно проходила 1 апреля — регион находится в «красной» зоне карантина.

Об этом в видеообращении сообщила начальник Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

«В этом году Юморина на карантине», — сказала Маркова, добавив, что в городе в 2021 году не будет массового шествия и уличных концертов.

По словам Марковой, власти планировали организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия: 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий.

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что украинская система здравоохранения выдержит свыше 24 тысяч новых заражений коронавирусом в сутки, локдаун не нужен.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до середины апреля в Украине ситуация с COVID-19 может обостриться еще больше. Минздрав ожидает увеличение больных с коронавирусом, в течении следующих двух недель.