В Украине зафиксировано 10 533 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 2597 человек, выписаны из больниц — 1054, умерли — 286.

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 1662942 лица;

выздоровели — 1307076 человек;

летальных случаев — 32 418;

проведено ПЦР-тестов — 8058263.