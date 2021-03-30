Идею легализации огнестрельного оружия поддерживают только 15% украинцев, против нее выступает 68%. 18% респондентов считают, что пистолет повысит их личную безопасность, при этом большинство 73% граждан придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group.

Каждый десятый (10%) украинце относится нейтрально к легализации огнестрельного оружия, а % еще не определились со своим отношением.

Отметим, большей части опрошенных (79%) никогда не приходилось пользоваться огнестрельным оружием, из них 55% и не хотели бы им пользоваться, 5% хотели бы попробовать, а 19% просто констатировали отсутствие опыта, 2% — не смогли определиться. Каждый пятый украинец (19%) имел опыт с оружием.

Опрос группы «Рейтинг» показал, что украинцы поддерживают введение локдауна, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться.

Почти половина украинцев (46%) против введения двойного гражданства для граждан нашей страны.