Главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что украинская система здравоохранения выдержит свыше 24 тысяч новых заражений коронавирусом в сутки, локдаун не нужен. Такое заявление он сделал в эфире «Свобода слова» на ICTV

«С цифрами 24 тысячи (заражений в сутки — ред.) и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу», — заявил он.

Как сообщалось ранее, в Украине с разницей в сутки скончались «киборг» ДАП и его жена — у обоих был COVID-19.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до середины апреля в Украине ситуация с COVID-19 может обостриться еще больше. Минздрав ожидает увеличение больных с коронавирусом, в течении следующих двух недель.