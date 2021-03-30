Великий пост 2021 начинается 15 марта, и продолжается до 2 мая. При этом 19 апреля отмечается Пасха. Великий пост — самый главный и строгий из всех православных постов. В основе Великого поста подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Самые строгие недели Великого поста – первая и последняя (Страстная).

О том, как провести Великий пост с пользой для здоровья, рассказывает врач-диетолог Людмила Бабич, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Все христианские посты продуманы очень грамотно и с пользой для здоровья. Увы, в современном мире мало кто строго следует всем рекомендациям поста и порой сводит его только к отказу от мяса, яиц и молок.

«Верующим людям пост приносит успокоение, вселяет надежду, говоря современным языком. Избавляет от стрессов… Если же люди постятся чтобы сбросить «нагулянные» за зиму килограммы, либо чтобы отдать дань моде, они не просто находятся в состоянии постоянного стресса, но и ослабляют организм нехваткой ряда витаминов и питательных веществ. Особенно опасно воспринимать пост как диету, ведь дамы зачастую отказываются от каш или фруктов, считая, что в них много калорий, и забывают об огромном количестве микроэлементов и витаминов», — говорит эксперт.

Самый строгий, так называемый «монастырский» пост, подразумевает употребление полезных и насыщенных микроэлементами блюд. Он чередует дни без горячей пищи и дни, когда запрещена постная еда с маслом. Надо помнить, что жиры также очень важны для здоровья и, что немаловажно, для женской внешности, — ведь целый ряд витаминов является «жирорастворимым», т.е. без поступления в организм жиров, они просто не усваиваются. А это негативно сказывается на самочувствии, состоянии ногтей и волос.

«Даже при соблюдении поста важно питаться регулярно и разнообразно, более того, пост прекрасно сказывается на здоровье и общем состоянии человека. Во время того, как человек поститься, происходит очищение и общее оздоровление организма, лишние сантиметры с талии уходят сами собой, а жизненной энергии прибавляется. Благодаря растительной пище, богатой клетчаткой, усиливается перистальтика кишечника, перестают беспокоить запоры, выводятся токсины и вредные вещества из организма. А за счет замены сливочного масла на растительное понижается давление и снижается уровень холестерина», — отметила врач.

Напомним, накануне мы детально описали календарь питания в Великий пост.

Также, ранее предстоятель Православной церкви Епифаний рассказал, как придерживаться Великого поста во время болезни.