Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве десяти участникам акции протеста на Банковой, которую организовали сторонники приговоренного к сроку радикала Сергея Стерненко.

Как заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, им грозит до семи лет лишения свободы, передает «Радио Свобода».

«Где-то десяти лицам сообщено о подозрении, но кроме них есть еще несколько правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Возможно, это количество будет расти. Статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены подозрения, — часть четвертая статьи 296 (хулиганство), предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Но сколько именно — определяет суд, и только суд», — пояснил Шевченко.

Напомним, сторонники Стерненко организовали акцию протеста на улице Банковой в Киеве 20 марта. В ходе акции, был разрисован фасад здания ОП, а также повреждены двери. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, примерно 40% украинцев готовы принимать участие в санкционированных митингах и демонстрациях в Украине по состоянию на март 2021 года.

А Антон Геращенко считает, что экс-президент Петр Порошенко может стоять за провокациями на акции у Офиса президента, где требовали освободить Сергея Стерненко.