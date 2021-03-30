В Российской Федерации заявили, что Апелляционный суд Парижа якобы удовлетворил их иск в споре с Ощадбанком Украины по делу о компенсации 1,3 млрд долларов.

Соответствующее заявление сделал Минюст РФ, передает Интерфакс.

«30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО Государственный ощадный банк Украины», — указано в сообщении.

Также в РФ утверждают, что суд «поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала».

«В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть, еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», — заявляют в Минюсте РФ.

«Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, Ощадбанк подал иск к РФ в 2015 году. В ноябре 2018 года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день.

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